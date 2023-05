Previsioni meteo weekend a Roma e nel Lazio, che tempo farà sabato 27 e domenica 28 maggio

Meteo Roma. Dopo diverse settimane di grigiore, temporali improvvisi, acquazzoni continui e instabilità meteorologica, come andrà questo ennesimo fine settimana primaverile? Ovviamente, l’unico sentore di un’estate che si fa sempre più prossima, sono state le temperature, sempre più alte, che fanno presagire un caldo torrido soprattutto nei prossimi mesi. La Capitale, del resto, è abituata ad un clima quasi tropicale durante i mesi estivi, e quindi ci si prepara al peggio con tutti i climatizzatori del caso.

Meteo Ponte 2 giugno a Roma e nel Lazio: le previsioni, che tempo farà

Meteo del weekend a Roma e nel Lazio: il dettaglio

Stando agli aggiornamenti che provengono direttamente dalle principali stazioni meteorologiche, questo week end sarà all’insegna del sole, con temperature in aumento un po’ ovunque in tutta Italia. L’anticiclone delle Azzorre, in arrivo in Europa centro-occidentale, porterà, alla fine, il bel tempo un po’ ovunque, e la colonnina del mercurio si alzerà progressivamente. Le temperature si assesteranno sulla media estiva consueta. Ecco il dettaglio per sabato 27 e domenica 28 maggio 2023.

Previsioni meteo sabato 27 maggio 2023

Lungo la pianura padana, già in mattinata sono previsti degli addensamenti, con deboli piogge che potranno attraversare il territorio. I cieli saranno, però, tendenzialmente sereni o poco nuvolosi quasi ovunque. Nel pomeriggio, arriva qualche sorpresa: acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennini, soprattutto sul versante Nord-Ovest, altrove invece sole a catinelle. Qualche acquazzone pomeridiano anche tra Lazio e Abruzzo, ma poi ci sarà sostanzialmente il sole un po’ ovunque.

Previsioni meteo domenica 28 maggio 2023

Per quanto concerne, invece, la giornata di domenica 28 maggio 2023, il sole splenderà su buona parte d’Italia. Addirittura nelle regioni di Lazio e Lombardia, le temperature sfioreranno i 30 gradi. Nella seconda parte della giornata, però, ci saranno ancora piogge diffuse, soprattutto in Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto.