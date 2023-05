Maltempo a Roma, pioggia e violente grandinate: le immagini (FOTO)

Maltempo a Roma, in corso temporali e grandinate. Le zone più colpite sono quelle a nord della Capitale, tra cui Colle Salario, Fidene, Porta di Roma. Alcune strade allagate e temporaneamente chiuse. Si invita a prestare la massima attenzione. Ricordiamo che per oggi pomeriggio la Protezione Civile aveva diffuso in mattinata un’allerta meteo di colore giallo.

Maltempo a Roma, grandinata oggi pomeriggio 22 maggio 2023

Mentre scriviamo in particolare Viale Carmelo Bene – nella zona tra Casale Nei e Fidene – risulta chiusa in corrispondenza dell’incrocio con Via Pupella Maggio (eccezion fatta per i bus). In Via Cimone (Sacco Pastore/Montesacro) un albero è caduto su una macchina. “Si tratta di un temporale a dir poco violento sul nord romano – scrive la pagina Meteo Lazio – che si sta ora dirigendo verso Anguillara/Bracciano/Trevignano Romano“. “Il temporale in atto su Roma NNW è veramente intenso, riflettività delle precipitazioni quasi a fondoscala, con possenti grandinate. Temporali localmente intensi sono in formazione sull’alta provincia di Roma e su tutto il viterbese, in estensione alle coste nelle prossime 1-2 ore“, conclude la nota. L’allerta meteo è prevista fino alle ore 20.00 di stasera, lunedì 22 maggio 2023.

In aggiornamento

Foto: Meteo Lazio Alessandro Gandini e Francesco Cibelli

🟡#ALLERTA #METEO #CODICEGIALLO #22maggio Dal pomeriggio di oggi e per le successive 3/6 ore: ⛈️ precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio / temporale su tutto il territorio#viabiliLAZ #pendolariLAZ pic.twitter.com/sPh987cO0S — Astral Infomobilità (@astralmobilita) May 22, 2023

L’allerta meteo nel Lazio per maltempo

Già ieri la Protezione Civile aveva diramato, attraverso il centro funzionale regionale, un avviso di allerta meteo per il Lazio in particolare per la mattinata e per le successive 9-12 ore a causa “delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, per lo stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica“. Dopodiché stamattina l’avviso è stato esteso anche al pomeriggio di oggi.

Meteo Roma, le previsioni

In serata la situazione dovrebbe migliorare. Nelle prossime ore infatti è previsto cielo nuvoloso ma sono escluse, al momento, nuove precipitazioni. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito.

