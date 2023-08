Ministro della difesa in vacanza a Ponza: “gaffe” social del gelataio dei VIP (VIDEO)”

Un cognome importante quello del ministro della Difesa, eppure qualcuno fa fatica a ricordarlo. Stavolta tocca al proprietario de “Il barchino dei gelati”, l’imbarcazione che solca le acque di Ponza, Palmarola e Procida, intercettando scherzosamente vip e volti noti dello spettacolo.

L’intento era proprio quello di rubare un sorriso o un saluto a Guido Crosetto, che l’intervistatore ha definito ‘un idolo’ e che si trova in questi giorni in vacanza tra le acque cristalline dell’isola pontina, insieme alla sua consorte Gaia. Il gestore del Barchino non se l’è lasciato sfuggire, con tanto di piccola gaffe che ha divertito gli affezionati della pagina.

Da Crosetto a… Crosetta!

Avvistato sulla sua imbarcazione, Crosetto viene prontamente avvicinato dal “Barchino dei gelati”, che usa coinvolgere personaggi pubblici e star in chiave estiva, tra un ghiacciolo e un gelato in mezzo alle acque del Tirreno. Stavolta, però, le cose non vanno come previsto.

“C’è qui con me a Palmarola un idolo… Il ministro Crosetta!”, esordisce l’influencer. Il ministro, in costume e tenuta estiva, sta al gioco, senza correggere Alfio, il proprietario del Barchino. Solo poche ore dopo, però, il capitano-influencer si rende conto di aver fatto una figuraccia, tra l’ironia dei followers e chi lo invita a cambiare idoli mentre si addentra tra le acque laziali.

Il Ministro entusiasta dell’isola Pontina

Impassibile il titolare della Difesa, che risponde senza batter ciglio e rimanendo composto: “Grazie a te, buon lavoro, bravo… bravo”. A tu per tu coi militari ogni giorno, i toni formali non si perdono nemmeno fuori dalle aule istituzionali. Ma il Ministro ha poi espresso sui social la sua soddisfazione per la gita sull’isola pontina. Grande l’entusiasmo per i due giorni di relax a Ponza che ha definito ‘fantastici’, soffermandosi poi proprio sull’isola evidenziando che “è di una bellezza incredibile»