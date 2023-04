Nasconde il cibo nello zaino, poi aggredisce la commessa ed esce senza pagare: follia al supermercato

Pensava di passarla liscia ma ha dovuto ricredersi. A finire nei guai un cittadino straniero che solamente pochi giorni fa si è reso protagonista di un episodio di violenza consumatosi all’interno di un supermercato. Voleva uscire senza pagare, aveva nascosto cibo e bevande nello zaino, ma quando una commessa se ne è resa conto lo ha fermato. L’uomo, di tutta risposta, l’ha aggredita, stessa sorte è poi toccata ad un passante che si era fermato per prestare soccorso alla donna. Fatto scattare l’allarme, sul posto è poi giunta la polizia che l’ha arrestato.

Parroco scopre ragazzini a rubare in Chiesa, loro lo picchiano: aggressione choc in Provincia di Roma

L’arrivo della polizia e la tentata rapina al supermercato

I fatti sono avvenuti a Fondi, una cittadina in provincia di Latina, lo scorso 12 aprile. Siamo all’interno di un supermercato della grande distribuzione quando un cittadino di origine straniera è stato arrestato dalla Polizia, tempestivamente giunta sul posto a seguito di una segnalazione al NUE. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti del Commissariato di Fondi hanno notato un cittadino straniero correre all’interno dell’area di parcheggio, inseguito da alcuni dipendenti. Gli agenti sono immediatamente intervenuti, bloccando non senza difficoltà il fuggitivo. Effettuati i dovuti accertamenti, è emerso che l’uomo aveva nascosto all’interno del proprio zaino alimenti e bevande alcoliche per poi uscire dall’esercizio senza pagare. I suoi atteggiamenti non sono passati inosservati e una dipendente avendo assistito alla scena, lo aveva poi raggiunto chiedendogli l’immediata restituzione di quanto sottratto.

L’aggressione, l’intervento della polizia e l’arresto

L’uomo, vistosi scoperto, ha reagito spintonando violentemente la malcapitata contro la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, analogo discorso per un passante che si era fermato proprio per soccorrere la donna. Una volta fatto scattare l’allarme, come anticipato, i poliziotti che lo hanno visto scappare all’interno del parcheggio hanno bloccato ed arrestato il malvivente. Ora, alla luce delle condotte illecite descritte lo straniero è stato arrestato per tentata rapina impropria e questa mattina è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Latina che dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto il suo trasferimento in carcere.