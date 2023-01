Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un albero: morto 38enne

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata nella notte del primo dell’anno a Terracina. Alfredo Trevisan, 38enne, è morto a seguito di un terribile incidente stradale mentre stava facendo ritorno a casa dopo aver passato la notte fuori. Il suo corpo è stato rinvenuto da alcuni passanti. L’allarme è scattato intorno alle 7 del mattino di ieri, quando è stata ritrovata la salma ma, con tutta probabilità, il sinistro è avvenuto diverse ore prima.

La tragedia nella notte del primo dell’anno

L’uomo nel momento nei fatti era in sella al proprio scooter quando ne avrebbe perso improvvisamente il controllo. Il mezzo è dunque finito sull’erba schiantandosi poi contro un albero. Il sinistro è avvenuto in via Guardiola, a Borgo Hermada, nelle vicinanze dell’abitazione della vittima che, come anticipato, stava rientrando a casa dopo aver trascorso la notte fuori. Le cause dell’incidente sono ancora in via di accertamento. La ricostruzione del sinistro è stata affidata alla polizia stradale di Terracina che ieri mattina è intervenuta sul luogo del fatti.

Le ipotesi

Stando alle prime ipotesi, si tratterebbe di un incidente autonomo. Non vi sarebbero, infatti, coinvolti altri mezzi ma gli agenti della stradale stanno tuttora effettuando i necessari accertamenti e nessuna ipotesi è da escludere. In merito non è da escludere che il 38enne avrebbe perso il controllo del mezzo a causa della poca visibilità in strada causata della densa nebbia presente nella notte tra il 31 e il primo gennaio. La vittima era salita a bordo dello scooter e stava rientrando a casa dove aver festeggiato il Capodanno con gli amici ma purtroppo non è mai arrivato a destinazione.

I funerali di Alfredo Trevisan e i messaggi di cordoglio

La data dei funerali, al momento, non è stata ancora fissata. La salma invece è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Fondi ed attualmente è a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Diversi i messaggi di cordoglio da parte degli amici che nel corso di queste ore si stanno avvicendando sui social.