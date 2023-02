Prima minaccia lui e la sua famiglia, poi lo picchia selvaggiamente rompendogli un dente

Doveva restituirgli del denaro che aveva avuto in prestito, così è iniziato il suo incubo. Le richieste erano sempre più incalzanti e non avevano a che fare solo con i soldi. Poi c’è stata anche una violenta aggressione e nemmeno la sua famiglia era al sicuro delle gravi minacce dell’uomo. Una situazione davvero insostenibile per la vittima che ha poi sporto denuncia. Raccolta la testimonianza, sono scattate le indagini da parte della Polizia che ha poi arrestato il suo aguzzino, un 44enne pluripregiudicato. L’arresto è stato eseguito dai poliziotti del Commissariato di Polizia di Stato di Terracina ed ora l’uomo dovrà rispondere di atti persecutori e tentata estorsione.

Era ricercato da 12 anni: rintracciato pluripregiudicato a Latina

Le continue richieste di denaro, le minacce e la denuncia

La misura, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, trae origine dall’attività investigativa avviata a seguito della denuncia sporta dalla vittima, che ha lamentato di essere oggetto di continue pretese estorsive da parte dell’indagato per la restituzione dì alcune somme di denaro ottenute in prestito. Le minacce non erano solamente legate ai soldi ma avevano anche il fine di costringere la vittima a spacciare sostanze stupefacenti per conto dell’arrestato.

La violenta aggressione

Preoccupato dall’escalation delle intimidazioni, la vittima consegnava la somma di euro 500,00 nella speranza di chiudere la vicenda. Purtroppo le richieste illecite sono proseguite e, nonostante la vittima avesse più volte modificato il proprio domicilio, è stato comunque rintracciato dal suo aguzzino che lo ha picchiato selvaggiamente con calci e pugni, arrivando a scheggiargli un dente. Ma non solo.

Prima la rapina, poi la brutale aggressione nella casa famiglia: uomo finisce in ospedale

Minacce anche alla famiglia

In altre circostanze l’indagato si è recato presso il domicilio dove la parte offesa convive con la sua attuale compagna e, non trovando nessuno, ha sfogato la sua rabbia danneggiando la porta d’ingresso con calci e pugni. Infine anche l’ex moglie e i figli della vittima sono stati oggetto di gravi minacce.

L’arresto

Insomma, un incubo che sembrava non conoscere fine. Tuttavia, le indagini della Polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, hanno consentito di ricostruire tutte le fasi della vicenda e raccogliere idonei elementi all’arresto del 44enne.