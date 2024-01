Priverno, roncola e accetta contro le auto in transito: fermati due uomini

Due amici si trovavano in auto la scorsa notte quando, nei pressi di un distributore hanno visto due individui a piedi sul bordo della strada che. Improvvisamente e senza alcuna ragione, hanno iniziato a colpire la loro vettura colpendola ripetutamente all’altezza del faro anteriore destro.

I Carabinieri intervenuti hanno denunciato un 28enne e un 51enne

L’immediato intervento dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, ha consentito di identificare e deferire in stato di libertà due cittadini, un 28enne residente a Latina e domiciliato a Priverno, l’altro un 51enne residente a Sonnino entrambi denunciati per danneggiamento aggravato, mentre solo il più giovane è stato denunciato anche per porto abusivo di arma.

Nel corso di una perquisizione rinvenuta una roncola

Una volta fermati e identificati i militari hanno proceduto anche a una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dei due uomini e hanno sequestrato una tanica in plastica trasparente utilizzata per danneggiare l’auto e una roncola lunga 37 centimetri con una lama di 25 centimetri che il 28enne custodiva nella tasca sinistra del giubbotto.

Poco prima danneggiata un’auto con un’accetta

Ma prima dell’assalto al distributore di benzina gli uomini dell’Arma hanno accertato che nel territorio comunale di Priverno, era stata danneggiata un’altra autovettura e sempre presso un distributore di benzina. In quest’ultima occasione una macchina alla cui guida si trovava un 37enne del posto era stata danneggiata con il lancio di di un’accetta.

I militari stanno verificando se tra i due agguati ci sia una connessione

Una strana coincidenza sulla quale stanno indagando gli investigatori. In particolare sono al vaglio dei Carabinieri i sistemi di videosorveglianza dei distributori di benzina nei quali si sono verificati i due episodi per stabilire se esista una connessione tra i due eventi e l’eventuale responsabilità dei due soggetti denunciati: il 28enne e il 51enne. Le indagini sono ancora in corso.