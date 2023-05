Pusher napoletana ‘in trasferta’ a Gaeta, arrestata: deve scontare oltre 4 anni di reclusione

Era ricercata perché doveva scontare una pena di oltre 4 anni di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti ed è stata rintracciata nella cittadina pontina di Gaeta. È stata la Polizia di Stato, Questura di Latina, che, nel corso della mattinata di ieri, ha arrestato la 40enne dando esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli.

Arrestata nove anni fa per detenzione e spaccio di droga

Era finita nel mirino delle forze dell’ordine nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Gli investigatori la ritennero responsabile di detenzione e spaccio di cocaina e hashish, in concorso con altre persone. Si era trattato di fatti per i quali era finita in manette nel 2004.

Deve scontare una condanna a oltre 4 anni di reclusione

La condanna a suo carico è divenuta definitiva ed era ricercata per dare seguito al provvedimento, secondo il quale deve scontare una pena di 4 anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 26mila euro. Sono stati gli agenti del Commissariato di Gaeta a rintracciare la 40enne che si trovava nella cittadina pontina, nonostante abbia la residenza in altro Comune.

La 40enne è stata rinchiusa nel carcere di Pozzuoli

La donna, dopo le formalità di rito, è stata immediatamente trasferita nella Casa circondariale femminile di Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove dovrà scontare la pena che gli è stata comminata dalla Magistratura partenopea per il traffico di droga che si sarebbe consumato 9 anni fa. L’arresto della 40enne rappresenta il risultato di un lavoro svolto in sintonia tra gli uomini della Questura pontina e i colleghi della Questura napolenata che hanno svolto indagini congiunte per riuscire a rintracciare la pusher che si trovava in trasferta a Gaeta e assicurarla alla giustizia così che possa scontare la pena che le è stata comminata.