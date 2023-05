Spaccio a Ciampino, piazzavano la droga in strada ai minorenni: 2 arresti

Ciampino. Le attività e i controlli antidroga da parte delle Forze dell’Ordine non si fermano mai, dal momento che il consumo e il traffico di stupefacenti rappresenta una delle problematiche più difficilmente estirpabili dell’intera regione. Proprio nelle ultime ore, infatti, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato e tratto in arresto due spacciatori intenti alla cessione di sostanze stupefacenti a minori. Sequestrato l’hashish che avrebbe prodotto non meno di 250 dosi di “fumo”.

Armi e droga, fuga e inseguimento da film tra Roma e Ciampino: arrestato 47enne

I controlli antidroga e gli arresti a Ciampino

Le indagini, avviate qualche tempo prima nei pressi di un locale commerciale self-service posto al centro della città, ha subito una considerevole accelerazione a seguito dell’installazione di innovative telecamere di videosorveglianza che ha costretto i giovani pusher a delocalizzare la loro attività a ridosso del parco pubblico di via Mura dei Francesi. Durante gli appostamenti, alcuni agenti in borghese hanno sorpreso alcuni soggetti intenti nello spaccio delle sostanze stupefacenti a dei minorenni. Dopo averli beccati in flagrante, ecco che gli agenti sul posto hanno proceduto subito con le successive e necessarie perquisizioni personali e domiciliari che, poi, hanno consentito di recuperare il denaro ottenuto con lo spaccio, sottoposto a sequestro, ulteriore sostanza stupefacente ed ulteriori elementi utili finalizzati alla prosecuzione dell’attività di spaccio.

Cerca di disfarsi della droga durante la perquisizione

Particolare l’episodio accaduto all’interno dello stesso Comando quando, al momento dell’ingresso, uno dei due soggetti, prima di essere sottoposto a perquisizione personale, ha cercato di disfarsi di alcune dosi di sostanza stupefacente. L’azione non è passata inosservata ad un giovane poliziotto municipale (D.D.) che ha recuperato la sostanza ed immediatamente acquisito la registrazione di quanto era appena accaduto.

Osservazione ed ascolto del territorio

Il Comandante della Polizia Locale, che ha direttamente coordinato la delicata attività operativa, ha ribadito nel corso del successivo debriefing l’importanza della funzione di osservazione ed ascolto sul territorio che, anche in questo caso, ha permesso di avviare l’indagine e tutelare i soggetti deboli destinatari dell’attività illecita. E’ stata sottolineata, inoltre, l’importanza di un aspetto particolarmente determinante, relativo al fatto che gli stessi pusher “investono” i proventi dell’attività illecita, spesso e volentieri, per l’acquisto di altro tipo di sostanze stupefacenti di cui, molte volte, diventano loro stessi assuntori abituali.

Le parole del primo cittadino

La Sindaca della Città di Ciampino, Emanuela COLELLA, appena appresa la notizia, successivamente alla convalida dell’operazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, ha dichiarato: “Desidero esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto in questa importante operazione antidroga. Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine coinvolte; in particolare, la nostra Polizia Locale per la puntuale ed efficace operazione di tutela della sicurezza pubblica ed il Comandante Roberto Antonelli, sempre impegnato in prima linea, per avere coordinato le attività operative. Gli Ufficiali ed Agenti hanno dato prova di coraggio, senso del dovere e professionalità in un’attività rischiosa e dalle dimensioni importanti, riscuotendo il plauso e la riconoscenza dell’Amministrazione comunale e della Città tutta. Alla Comunità Ciampinese dico: andiamo avanti nella strada della legalità”.