Aeroporto di Ciampino: intercettate due spedizioni di droga dall’Africa

Aeroporto di Ciampino, 17 gennaio 2023. Sono state intercettate due spedizioni contenenti complessivamente 12 kg. di khat nei pressi del secondo scalo aeroportuale romano. L’operazione è stata condotta dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli della Sezione Operativa Territoriale di Ciampino congiuntamente ai Finanzieri della Compagnia di Ciampino. Gli operatori erano alle prese, come di consueto, con i controlli su diverse spedizioni che provenivano da altri continenti, affinché le merci importante venissero ben setacciate per evitare l’introduzione di illeciti nel territorio. Un paio di spedizioni, però, hanno sin da subito attirato la loro attenzione, perché sospetti. E così è iniziato il controllo.

Droga a Roma, cocaina h24 per le strade: 7 arresti in poche ore

Controlli a Ciampino: trovati 12 kg. di Khat dall’Africa

Nel dettaglio, si trattava di controlli su spedizioni provenienti dall’Africa – selezionati sulla base di una attenta analisi dei rischi locali e con l’ausilio delle banche dati a disposizione dell’Agenzia. Durante il setaccio merci, l’attenzione dei funzionari ADM e dei Finanzieri è stata attratta da alcuni colli accompagnati da documentazione emessa dalle autorità fitosanitarie del Gambia, che qualificavano il contenuto delle spedizioni come “foglie di Henne”. A quel punto, è scattato il controllo approfondito della merce. Un’ispezione fisica molto accurata della merce ha invece permesso di rinvenire fogliame essiccato di khat con valori significativi di catinone e catina, principali elementi attivi dello stupefacente. E così, il ”pacchetto regalo” proveniente dall’estero non ha superato i controlli ed è stato fermato dagli operatori.

L’operazione sul traffico di stupefacenti

In totale, si tratta di due spedizioni contenenti complessivamente 12 kg. di khat. L’operazione rientra nel più ampio quadro dei controlli svolti ordinariamente e giornalmente sui flussi di merci da ADM, tra i quali è innestato anche uno specifico dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti messo in campo dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli in sinergia e stretta collaborazione con la Guardia di Finanza.