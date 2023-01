Droga a Roma, cocaina h24 per le strade: 7 arresti in poche ore

Roma. La droga nella Capitale corre veloce sulle strade, per questo i controlli devono tenere il passo e passare al setaccio tutti i quartiere alla ricerca di spacciatori ed assuntori. E così, proprio negli ultimi giorni, i carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma hanno eseguito diverse attività antidroga in vari quartieri della Capitale, dal centro alle periferie, che hanno portato all’arresto di 7 persone gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le operazioni a San Basilio: due arresti

Le prime operazioni si sono svolte nel quartiere di San Basilio, dove i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un cittadino egiziano di 19 anni, già con precedenti, mentre nascondeva all’interno di un palo sul marciapiede, un involucro contenente 5 dosi di cocaina. Le successive perquisizioni sull’indagato e presso il suo domicilio, ha consentito ai militari di rinvenire la somma di 270 euro in contanti, ritenuta provento di pregressa attività di spaccio, e ulteriori 20 dosi della stessa sostanza. Parallelamente, sempre a San Basilio, gli stessi militari hanno arrestato anche un 28enne romano nei pressi della nota piazza di spaccio di via Corinaldo. L’uomo è stato bloccato dai militari dopo aver ceduto ad un’acquirente, identificato e segnalato al Prefetto, una dose di cocaina. Nella disponibilità dell’indagato, i militari hanno rinvenuto altre due dosi della stessa sostanza e denaro contante.

Controlli e arresti in altre zona di Roma

Ma San Basilio non è stata l’unica zona passata in rassegna dai controlli e dai pattugliamenti dei carabinieri: