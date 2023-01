Spaccio sfrenato a Roma, la cocaina impazza per le strade: 6 arresti negli ultimi giorni

Roma. Una nuova ondata di arresti da parte della Polizia di Stato in questi ultimi giorni che la dice lunga sul problema del consumo di stupefacenti e dello spaccio nella Capitale. In totale sono 6 le persone arrestate, tutte gravemente indiziate di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La cocaina, è quella che va per la maggiore nelle piazze controllate dagli agenti.

Gli arresti a Roma degli ultimi giorni

Negli ultimi giorni, i poliziotti del Commissariato Porta Pia hanno arrestato un 50enne italiano nei pressi del mercato rionale di via Giovanni Conti che è stato trovato in possesso di circa 26g di cocaina suddivisa in 49 dosi e la somma di 175 euro. L’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Roma il quale ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Parallelamente, la squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato Appio Nuovo ha arrestato un 53enne italiano in zona Arco di Travertino. L’uomo è stato inizialmente fermato e controllato poiché stava guidando in modo pericoloso ma, successivamente, è stato trovato in possesso di circa 15g di cocaina suddivisa in 24 dosi. Inoltre sono stati sequestrati 150 euro. L’arresto è stato convalidato.

Spaccio di cocaina al Quarticciolo

I poliziotti della Sezione Volanti hanno arrestato un 30enne italiano trovato in possesso di circa 4g di cocaina. Il ragazzo è stato notato e controllato dai poliziotti mentre cedeva della sostanza ad un’altra persona in zona Quarticciolo. Dopo la convalida per l’uomo è stata disposta la misura coercitiva dell’obbligo di dimora nel comune di Roma.

Via delle Vigne Nuove

Sempre gli agenti della Sezione Volanti hanno arrestato un 25enne romeno sorpreso con circa 12g di cocaina durante un controllo in strada in via delle Vigne Nuove. Il ragazzo, inoltre, è stato trovato in possesso di 545 euro che sono stati sequestrati. L’ arresto è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

San Basilio

Gli Investigatori del IV Distretto San Basilio sono intervenuti in via Corinaldo dove hanno sorpreso ed arrestato un 36enne italiano che stava cedendo della sostanza stupefacente. L’uomo aveva nascosto circa 7g di cocaina oltre la ringhiera di un condominio che recuperava al momento della vendita. Oltre alla sostanza rinvenuta sono stati sequestrati 170 euro. Arresto convalidato con la misura degli arresti domiciliari.

Altri arresti della Polizia

Gli agenti del Commissariato Viminale hanno arrestato un 35enne albanese a seguito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione Termini. L’uomo è stato inizialmente trovato in possesso di circa 2g di cocaina e 200 euro. Successivamente sono stati trovati altri 4g nascosti all’interno dell’autovettura utilizzata dall’uomo. L’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Roma. Gli investigatori del Commissariato Marino, invece, dopo un’attenta attività di osservazione nella zona di Ciampino, hanno messo in manette un 33enne italiano gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo era solito noleggiare delle piccole utilitarie per spacciare la sostanza. Inizialmente il ragazzo è stato trovato in possesso della somma di 4000 euro e successivamente, dopo aver perquisito una delle autovetture noleggiate, sono stati rinvenuti 32g di cocaina nascosti nel tunnel del cambio già suddivisi e pronti per la cessione. L’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Velletri e per l’uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.