Roma in balia delle baraccopoli: residenti preoccupati dai senzatetto di viale Pretoriano

Torniamo a parlare di degrado a Roma, principalmente poi di quello presente nei pressi della stazione Termini, ovvero la porta principale della Città sul mondo. Nonostante ciò, basta scendere dal treno per trovarsi di fronte a una realtà degradante: spacciatori, ladruncoli o violenti, che anche durante il giorno prendono di mira turisti, cittadini e attività commerciali per prendersi, con la forza, qualche soldo ai danni di qualche vittima.

Degrado alla stazione Termini di Roma: la tendopoli di viale Pretoriano

Tra i punti più angusti della zona, e forse dell’intera città di Roma, troviamo viale del Pretoriano. Nonostante questa strada colleghi alla Biblioteca Nazionale, il Ministero della Difesa e divida il territorio Esquilino da San Lorenzo, da diversi decenni è ormai in balia della presenza dei senza fissa dimora. Attratti dalla presenza della Caritas a via di Porta San Lorenzo, ormai lo scenario non si limita più a una realtà dove vige solamente del fortissimo disagio sociale.

Facendo fede ai video dello youtuber Simone Cicalone, l’area verde di viale Pretoriano è diventata una delle piazze di spaccio più imponenti del Centro Storico capitolino. Una situazione dove i pusher, quasi tutti stranieri, sono pronti a tutto per difenderla: pure a tirare una coltellata a un potenziale rivale in affari. Scene che gettano nel terrore i cittadini, specie le donne, considerato come in questo punto si sta consumando, gradualmente, un’eterna lotta tra minoranze etniche per lo spaccio di droga o per un posto dove dormire lontano dal freddo.

Una paura oggi più che mai palesata dai residenti dell’Esquilino, quelli di San Lorenzo (ormai esausti della mala movida locale) e soprattutto gli studenti della Sapienza, costretti ad attraversare questo punto della Città per raggiungere le vicine facoltà universitarie. Le scene sono raccapriccianti: clochard che girano armati di coltelli, continue risse, droga tenuta tra le mura di epoca romana. Il tutto sommato al recente accoltellamento della turista Abigail Dresner, che getta nella paura i cittadini.