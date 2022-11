Il colpo ai Castelli, l’inseguimento e lo schianto al campo rom: preso il secondo bandito

E’ stato rintracciato ieri dalla Polizia il secondo autore del colpo presso la farmacia di Ciampino avvenuto lo scorso 8 novembre. L’episodio aveva suscitato clamore mediatico in quanto i poliziotti erano riusciti ad intercettare i malviventi ingaggiando con loro un lungo inseguimento terminato con l’auto dei banditi schiantatisi contro una pattuglia della Polizia Locale impegnata nel presidio fisso davanti alla baraccopoli (due agenti erano rimasti feriti, ndr). Adesso però il cerchio si è chiuso con entrambi gli autori del colpo assicurati alla giustizia.

Le indagini

Grazie al lavoro minuzioso degli Agenti in pochi giorni è stato infatti possibile trarre in arresto entrambi i ladri. Il primo, di origine rom, era stato in realtà individuato e fermato a poca distanza dei fatti dopo un iniziale tentativo di fuga a piedi a seguito dell’incidente. L’altro invece è stato rintracciato nella giornata di ieri presso la stazione di Ponte di Nona: si tratta di un 22enne italiano ma domiciliato nel campo rom di Via di Salone.

L’inseguimento e l’incidente

Il colpo, lo ricordiamo, era avvenuto intorno all’1.30 dell’8 novembre scorso presso la farmacia dei Castelli, a Ciampino, quella di Via Riccardo Billi. L’allarme del negozio aveva però complicato i piani della coppia di banditi: così, all’arrivo della Polizia, i malviventi erano ancora sul posto ed erano stati costretti a fuggire in fretta e furia dando vita al testa a testa terminato poi a circa 20km di distanza.