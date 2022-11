Colpo in farmacia a Ciampino, poi la fuga: rocambolesco inseguimento finisce al campo rom

Avevano messo nel mirino una farmacia di Ciampino ma l’allarme del negozio ha complicato i loro piani. Così, quando è arrivata la Polizia, i malviventi erano ancora sul posto e sono stati costretti a fuggire in fretta e furia dando vita ad un lungo e rocambolesco inseguimento terminato poi a circa 20km di distanza nei pressi del campo nomadi di Via di Salone.

L’incidente davanti al campo rom di Via Salone

Quello che vi stiamo raccontando è l’antefatto di quanto accaduto intorno all’1.30 di stanotte nei pressi dell’insediamento rom dove una macchina in fuga si è schiantata contro una pattuglia della Polizia Locale impegnata nel presidio fisso davanti al campo. Ebbene, il veicolo, come vi abbiamo raccontato, tentava di scappare proprio dopo il colpo (o tentato tale) nella farmacia di Ciampino, quella situata in Via Riccardo Billi.

Il colpo ai Castelli e i ladri in fuga

L’epilogo è noto: i ladri hanno terminato la loro fuga travolgendo l’auto della Polizia Locale ma sono riusciti comunque a fuggire a piedi. Pertanto, mentre scriviamo, sono tuttora ricercati. Per quanto riguarda invece il colpo ai Castelli non è noto se i malviventi siano riusciti o meno ad asportare qualcosa dalla farmacia di Ciampino. Le verifiche e gli accertamenti proseguono allora anche in tal senso.

