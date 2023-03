Triste scoperta a Sabaudia, trovata la carcassa di un delfino spiaggiato. E’ il macabro ritrovamento fatto da alcuni cittadini locali, che passeggiando sulle coste della cittadina balneare hanno purtroppo incrociato la carcassa del mammifero, Probabilmente per il maltempo e la forte mareggiata di questi ultimi giorni, il delfino è stato portato sulla sabbia della costa di Sabaudia. Dovendo fare i conti con la sabbia e soprattutto la mancanza di aiuto umana, il delfino purtroppo è perito lontano dall’acqua.

Triste scoperta sulle coste del Lazio, trovato un corpo di delfino a Sabaudia

Sulle dinamiche della morte del mammifero, saranno i veterinari a determinare le dinamiche. Non è la prima volta che i delfini si avvicinano, in maniera pericolosa, alle coste del Lazio. Questo perchè a largo, sentendo le associazioni che li monitorano, non si troverebbe più mangiare per loro vista l’intensa attività di “pesca a strascico”. Una situazione che avrebbe quindi spinto i delfini verso la costa, con tutti i pericoli che ne conseguirebbero.

In tal senso negli ultimi anni i cittadini stanno apprezzando le fotografie che arrivano di delfini, anche cuccioli, nei pressi di località balneari come Ostia, Torvajanica, Fiumicino e Lavinio. E’ vero, tutto è un bellissimo spettacolo. Eppure dietro quello scatto, c’è un estremo tentativo di sopravvivenza per questi animali, che gradualmente nella nostra Regione vedono il loro habitat naturale sempre più compromesso.

In tal senso, sono sempre di più gli avvistamenti di delfini arenati sulle nostre coste. Come plausibile e immaginabile, i delfini soffrono le mareggiate da quando sono vicini alla nostra costa, con la forza delle onde che li scagliano verso le nostre spiagge in maniera tragica. In questa ottica, straziano il cuore soprattutto le carcasse di cuccioli di delfino, magari gli stessi che qualche giorno prima erano avvistati mentre facevano il bagno al largo accanto alla loro mamma, in foto che fanno impazzire i fan di questo animale sui social network.