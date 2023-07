Salva 5 persone: Noemi Marangoni ‘eroina’ nel giorno del suo battesimo ad assistente bagnanti

Ha soli 19 anni e ha una grande passione per il mare che ha deciso di mettere al servizio della comunità. Nel giorno del suo ‘battesimo’ ad assistente bagnanti sulla spiaggia libera di Sabaudia, la Bufalara, è stata subito incoronata ‘eroina’. In un solo giorno di lavoro, il primo in assoluto nella sua nuova avventura da bagnina di salvataggio, la 19enne è stata capace di salvare ben 5 vite.

Noemi al suo primo giorno come assistente bagnante

Un visetto pulito, limpido, incorniciato da capelli lunghi lisci e un sorriso trasparente, proprio come i suoi occhi. Una ragazza semplice Noemi che ha scelto di intraprendere un percorso assai difficile per una ragazza che tutti credevano inesperta: salvare i bagnanti in difficoltà in un tratto di spiaggia complicato a causa della presenza di scogli e dell’incontro di correnti che producono un moto ondoso nel quale, troppo spesso, anche i nuotatori più esperti restano travolti.

Cinque i salvataggi e tutti in condizioni estreme

Nonostante il suo aspetto così delicato, Noemi, nel suo primo giorno di lavoro, ha dimostrato non solo grande determinazione, ma una freddezza e capacità che, forse, in pochi si sarebbero aspettati da lei. Cinque salvataggi e tutti in condizioni estreme. Nel giro di pochi minuti prima ha prestato soccorso a un kite-surfer poi ha visto un bagnante in difficoltà, vicino agli scogli, risucchiato a largo dal moto ondoso e dalla corrente. Anche il figlio dello sventurato e la moglie erano accorsi per aiutare l’uomo che stava rischiando di annegare, e anche loro sono stati trascinati a largo. Improvvisamente le persone in difficoltà erano tre, ma Noemi non ha esitato, proprio come una delle migliori interpreti di Baywatch, la serie televisiva, si è lanciata in acqua con un unico supporto: il salvagente.

Dopo aver salvato una famiglia in difficoltà ha recuperato un ragazzo

Nonostante le condizioni avverse, la 19enne ha raggiunto la famiglia in difficoltà. Il più anziano era riuscito ad aggrapparsi a uno scoglio, mentre gli altri due erano in balia delle onde. Ha preso entrambi per la cintola e li ha riportati a riva e subito dopo è tornata a recuperare l’uomo che si trovava sugli scogli. La giornata di soccorsi per la giovanissima assistente bagnanti non è terminata qui. Dopo pochi minuti ha visto un giovane che rischiava di annegare. Anche in questo caso la bagnina non ha esitato si è tuffata nuovamente e ha portato in salvo anche questo ragazzo.