San Felice, colpo in abitazione: addormentano il cane e racimolano un bottino da 80mila euro

Hanno avuto un brusco risveglio i proprietari di un’abitazione situata in via Sabaudia a San Felice Circeo. E non è stato per l’abbaiare del cane, che nonostante sia stato probabilmente narcotizzato dai malviventi, è riuscito a riprendersi e a dare l’allarme, ma per un furto da ben 80mila euro. Quando si sono svegliati si sono resi conto che la loro casa era stata svaligiata. I ladri si sono introdotti e devono aver anestetizzato il cane, prima di fare man bassa.

Un furto in abitazione dal valore di 80mila euro

I ladri hanno portato via soldi e gioielli. Sono riusciti ad arraffare tutto quello che di valore hanno trovato, prima di lasciare la casa con i padroni chiusi a chiave. Ma proprio nel momento in cui si stavano allontanando a piedi per raggiungere un’auto parcheggiata poco distante, un’Audi sembrerebbe, il cagnolino s’è ripreso e ha iniziato ad abbaiare. I proprietari di casa non hanno potuto fare molto se non guardare dai vetri della finestra i delinquenti che andavano via con l’ingente bottino.

A indagare sono i Carabinieri della locale stazione che possono contare su pochi elementi

Subito dopo è scattato l’allarme e ad accorrere sono stati i Carabinieri della stazione di San Felice Circeo che hanno avviato le indagini. Attività investigative non semplici per gli inquirenti che non hanno potuto contare neanche su una descrizione da parte delle vittime che, purtroppo, si sono resi conto dell’accaduto troppo tardi. Ma rilevi ed eventuali videocamere di sorveglianza in zona o nelle strade circostanti potrebbero aiutare i militari a fare cerchio sul gruppo di malviventi che sembrano essere andati a colpo sicuro in quella casa di via Sabaudia. Il dubbio è che, prima di agire, abbiano studiato le abitudini delle vittime, sapendo forse che in quell’abitazione avrebbero potuto mettere a segno un bel gruzzolo.