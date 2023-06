Roma, furto con auto-ariete a I Pannizzieri. I proprietari: ‘Non ci ferma neanche questo’

Nella notte scorsa, tra venerdì e sabato 3 giugno, hanno messo a segno un furto in una nota paninoteca in via Carlo Ludovico Bragaglia, zona Bufalotta a Roma, a I Pannizzieri. Hanno sfondato la vetrina con un’auto-ariete e hanno portato via la cassa automatica. Uno choc per i gestori, due soci, che nonostante gli ingenti danni e il furto subito non si sono fatti prendere dal panico, né si sono demoralizzati. ‘Neanche questo ci ferma’ hanno detto. ‘Abbiamo lavorato tutta la notte – hanno spiegato – per aprire regolarmente anche oggi’. E così è stato.

Sondano la vetrina con l’auto-ariete per mettere a segno il colpo

È successo nella scorsa notte. Ignoti hanno sfondato la vetrina della paninoteca con un’auto, probabilmente una macchina provento di furto. Una volta dentro hanno messo a segno il colpo e sono scappati. Al momento non è possibile quantificare a quanto ammonta, ma i gestori non hanno dubbi: ‘I danni sono sicuramente più ingenti della somma che possono aver rubato’.

Le videocamere hanno immortalato i malviventi

A svolgere le indagini sono i Carabinieri che sono accorsi, chiamati dall’agenzia di sicurezza, una volta che l’antifurto ha iniziato a suonare. Quando i militari sono arrivati sul posto dei ladri non c’era già più traccia. Si erano dileguati. Ma le attività investigative potrebbero concludersi a breve, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di cui è dotato il negozio. Nei filmati gli uomini dell’Arma potrebbero trovare i volti dei malviventi che, a questo punto, non è escluso che abbiano le ore contante.

Il locale, nonostante i danni. è stato aperto anche oggi

Nonostante lo choc i due proprietari non si sono persi d’animo, si sono immediatamente rimboccati le maniche per essere pronti anche nella giornata di oggi a rispondere alle richieste della clientela. Dopo un’interminabile notte di lavoro i due soci sono riusciti a rimettere ordine nel locale per arrivare pronti all’orario di apertura.