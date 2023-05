Roma, 33enne alla guida ubriaco e drogato: scatta la confisca dell’auto ma lui tenta il furto

Roma. Gli era stata confiscata l’auto in quanto sorpreso alla guida drogato e in stato di ebbrezza. Al centro della vicenda un uomo di 33anni originario delle Filippine che pur di tornare in possesso del proprio veicolo non ha esitato a forzare la serratura del deposito giudiziario dov’era contenuta. Tuttavia, i suoi tentativi sono risultati vani e il 33enne è stato poi arrestato dalla polizia.

Il tentato furto al deposito

I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 12.30. Siamo lungo la Pontina, proprio dove è ubicato il deposito giudiziario. Qui era contenuta l’auto del 33enne, precedentemente confiscata per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. Il provvedimento delle forze dell’ordine proprio non andava giù al 33enne che ha dunque deciso di provare a rubare il veicolo. Arrivato presso il deposito il malvivente ha forzato la serratura al fine di entrare nell’edificio e tornare così in possesso dell’auto.

L’arrivo della polizia e l’arresto

Qualcosa non è però andato nel verso desiderato. Fatto scattare l’allarme, i suoi piani sono stati disattesi dall’arrivo degli agenti che hanno mandato in fumo il tentativo di furto e poi, arrestato l’uomo. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Tor Carbone ed ora il 33enne dovrà rispondere di violazione sigilli e tentato furto.