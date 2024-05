Blitz del NAS in uno studio medico dove operava un ‘sedicente’ fisioterapista che però, a seguito dei controlli effettuati, non era in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Denunciato il medico e sequestrata l’attrezzatura che utilizzava.

Eseguiva terapie e trattamenti medici in assenza dei titoli richiesti. Così è finito nei guai un professionista in provincia di Latina a seguito di alcuni controlli effettuati dai Carabinieri del NAS. L’uomo, secondo quanto accertato, si presentava e svolgeva a tutti gli effetti la professione di fisioterapista malgrado, di fatto, non potesse farlo. Inevitabilmente per lui è scattata la denuncia mentre lo studio, e tutto ciò che era al suo interno, è finito sotto sequestro.

Fisioterapista “abusivo” scoperto a Fondi: il caso

L’uomo, titolare di un centro di riabilitazione e posturologia ubicato nel comune di Fondi, è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria. Secondo quanto ricostruito il medico era in possesso del solo titolo di laurea in scienze motorie e risultava iscritto all’Unione Nazionale dei Chinesiologi; nonostante questo però svolgeva illegalmente la professione di fisioterapista effettuando sui propri pazienti manipolazioni e trattamenti terapeutici riabilitativi, anche mediante l’impiego di apparecchiature elettromedicali, eseguendo terapie riservate alla figura professionale del fisioterapista. Nel corso delle indagini i Nas hanno proceduto inoltre al sequestro preventivo dell’intera struttura e delle apparecchiature elettro-medicali contenute, il cui valore complessivo ammonta a circa 500.000 euro.

I controlli del NAS

L’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Latina rientra in un più ampio servizio di controlli mirati a contrastare l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. I Militari hanno effettuato per questo nei giorni scorsi ispezioni concentrandosi maggiormente sulle figure erogatrici di servizi di carattere medico e sanitario che, per lo svolgimento della professione, richiedono il possesso di titolo accademico e di iscrizione al relativo albo. Proprio come (non) accaduto a Fondi.