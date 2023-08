Spaccio di droga tra ombrelloni e lettini: arrestato 44enne gestore del lido

Droga nascosta, circa un chilo di hashish, nel lido balneare da lui gestito. Quello stesso lido dove poi si sarebbero consumate le attività legate allo spaccio della sostanza stupefacente. A smascherare le attività illecite le Fiamme Gialle di Terracina, in provincia di Latina. A seguito delle indagini condotte, un 44enne residente a Frosinone e gestore dell’attività balneare è stato arrestato.

L’attività di spaccio al lido balneare

Oltre al chilo di hashish pocanzi menzionato, il gestore dell’attività è stato sorpreso con 12mila euro in contanti. L’attività attenzionata si trova lungo la strada che da Terracina porta a San Felice Circeo. Da tempo la Guarda di Finanza, che ha condotto le indagini, stava seguendo i movimenti dell’uomo: un 44enne ciociaro sospettato di cedere la sostanza stupefacente ai clienti che ne facevano richiesta. Il blitz delle forze dell’ordine è scattato proprio nel momento in cui il 44enne è stato visto consegnare ad una dei villeggianti la sostanza stupefacente.

Una volta sequestrata la droga, i finanzieri hanno effettuato la perquisizione e dentro una sacca contenente delle canne da pesca è stato trovato un involucro con della cocaina dal peso di un grammo, un coltello ed un bilancino di precisione funzionante. Le Fiamme Gialle hanno poi proceduto alla perquisizione domiciliare della casa che l’uomo divide con i genitori. Trovato all’interno di una roulotte nel giardino dell’abitazione oltre un chilo di hashish, stupefacente occultato in uno scaffale a due ante. Ma non solo. Trovati anche 12.490 mila euro.

L’interrogatorio davanti al giudice

Nel corso della convalida dell’arresto, durante l’interrogatorio tenutosi davanti al giudice, l’uomo avrebbe dichiarato che la sostanza stupefacente fosse per uso personale e che l’aveva acquistata in spiaggia da alcune persone. Poi, secondo quanto dichiarato dal titolare dello stabilimento, il denaro rinvenuto non era provento dello spaccio ma dell’attività di noleggio degli ombrelloni. Applicata verso il 44enne la misura degli arresti domiciliari. Misura che dovrà scontare nella propria abitazione di Terracina.