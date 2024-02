Viaggiava con bulbi di papavero da oppio in auto: nei guai 32enne di Terracina

I Carabinieri della Compagnia di Terracina nel corso di controlli sul territorio si sono imbattuti in un 32enne che viaggiava nella sua auto con bulbi di papavero.

Le ulteriori indagini hanno portato a rinvenire altri bulbi di papavero da oppio e semi

Un rinvenimento che, inevitabilmente, incuriosito i militari che hanno deciso di procedere ad accertamenti più dettagliati sulla persona e sull’abitazione dell’uomo. Ed è così che, nello specifico gli uomini del Nucleo radiomobile e operativo di Terracina hanno proceduto a una perquisizione domiciliare in casa del 32enne. Accertamento che ha portato a rinvenire 116 grammi complessivi di bulbi di papavero da oppio e 45 grammi di semi della stessa specie.

Lo stupefacente è stato sequestrato il 32enne denunciato per spaccio

Lo stupefacente trovato è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli degli uomini dell’Arma per contrastare il fenomeno proseguiranno, come di consueto, ancora nei prossimi giorni, anche al fine di tutelare la salute pubblica oltre che comportamenti illeciti.