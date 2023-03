Vinti 500 mila euro a Fondi con il Gratta e Vinci, mistero sul fortunato vincitore. E’ mistero sull’uomo che ha sbancato col Gratta e Vinci, che grazie a un biglietto da 5 euro è riuscito a portarsene a casa ben mezzo milione. La giocata sarebbe avvenuta nel Comune di Fondi, in provincia di Latina, con il “Gratta e Vinci” comprato presso il bar tabaccheria Sepe. In città ancora nessuno parla di vincite, ma già delle voci sembrano poter dare un nome e cognome al potenziale fortunato.

Tutti se lo chiedono: chi ha vinto questi soldi? I cittadini sono curiosi, poiché questi eventi da sempre generano grande curiosità tra la cittadinanza. Sarà un cittadino di Fondi, o addirittura qualcuno che non vive lì ma si era fermato solo per giocare? Domande che, probabilmente, verranno chiarite solamente nei prossimi giorni. Intanto c’è un fatto: il fortunato di Fondi si è portato a casa mezzo milione di euro, tentando la fortuna con la lotteria istantanea “Numerissimi”.

Soldi che cambiano la vita, drasticamente. Ti permettono di acquistare una nuova casa senza mutuo, una nuova automobile o addirittura avviare un’attività imprenditoriale, a patto che si abbiano le doti per farlo. La Dea bendata ha deciso di baciare un cittadino nel Comune di Fondi, che con pochi euro ha visto il destino stravolgergli la quotidianità. Al bar tabaccheria Sepe, i dipendenti vorrebbero conoscere “mister x”. Anche solo per fargli gli auguri dell’importante, e soprattutto fortunosa, vittoria. Magari brindando poi con un bicchiere di spumante, come si è soliti fare in queste occasioni.

Chissà se mai si farà vivo. Tutto fa pensare a un viaggiatore che si trovava a Fondi, considerato come il bar tabaccheria Sepe si trovi all’interno della stazione di servizio Petrol Gamma di via Sant’Anastasia. Questa, una strada extraurbana che collega il Comune di Fondi al mare, ovvero al quartiere Rio Claro della stessa realtà comunale.