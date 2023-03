La fortuna ‘bacia’ Fiumicino: vinti 2 milioni di euro con un ‘Gratta e Vinci’

Un Gratta e Vinci regala 2.000.000 di euro a Fiumicino. Sì avete capito bene: ben 2 milioni di euro. Un fortunato vincitore, spendendo appena 10 euro, è riuscito a portarsi a casa l’incredibile montepremi. Una somma da capogiro e da far perdere la testa soprattutto di questi tempi.

Vinti 2 milioni di euro a Fiumicino con un Gratta e Vinci: cosa sappiamo

La vincita è arrivata grazie al Gratta e Vinci ‘Nuovo 50x’. E’ successo questa settimana, nella cittadina in provincia di Roma, sul litorale come segnala l’agenzia Agimeg. Il fortunato giocatore, acquistando il tagliando da 10 euro, si è portato a casa la vincita di prima categoria: ovvero 2 milioni di euro. Quella di Fiumicino al Gratta e Vinci ‘Nuovo 50x’ è la vincita più alta delle ultime due settimane: oltre ad altri biglietti vincenti da 500.000 euro, il Gratta e Vinci non aveva ancora distribuito, tra la fine di febbraio ed i primi giorni di marzo, vincite milionarie. Fino a pochi giorni fa quando la fortuna ha baciato il litorale romano.

Ignoto il fortunato vincitore

Con questa tipologia di gioco ci sono 14 diverse categorie di premio. La prima categoria è quella che permette di riscuotere il prezzo del biglietto, quindi 10 euro. Poi, a salire, come spiega sempre il portale media che si occupa del mercato dei giochi, si possono vincere da 20 a 100.000 euro. Infine il maxi bottino che riguarda il premio di prima categoria pari a 2 milioni di euro: proprio quello che si è portato a casa il fortunato vincitore di Fiumicino sulla cui identità non si sa ancora nulla.

Le ultime fortunate vincite nel Lazio

Circa un mese fa lo stesso premio era stato vinto in Provincia di Latina, nella bellissima località turistica del Circeo. Anche in quel caso un fortunato vincitore, spendendo appena 5 euro, si era portato a casa il bottino milionario. Ancor più singolare la vicenda che arriva invece dal Piemonte: qui una signora si è portata a casa ben 500mila euro comprando un tagliando per cambiare i soldi del parcheggio.