Elezioni Velletri 2023, affluenza finale al 60,95%: risultati in diretta, exit poll, chi sarà il nuovo Sindaco?

Elezioni Velletri 2023, iniziato il conto alla rovescia per l’elezione del nuovo Sindaco della città. Nel comune dei Castelli saranno addirittura sei gli aspiranti Sindaci, tra cui il Primo Cittadino uscente Orlando Pocci. Insieme a lui ci saranno anche Ascanio Cascella per il centrodestra, Romano Favetta, Clorinda Ricci (Forza del Popolo), Fausto Servadio e Roberto Romagnoli (PSI). Una corsa quanto mai affollata che lascia presagire ad un rinvio al secondo turno per decretare il nome del nuovo Sindaco eletto. Ad ogni modo vediamo intanto l’affluenza in queste giornate di voto.

Amministrative Velletri 2023, fino a quando si vota, orari

Ricordiamo che per queste Amministrative 2023 sono stati individuati due giorni di voto, Domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. Seggi aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per quanto riguarda domenica e dalle 7.00 alle 15.00 per ciò che riguarda la giornata di lunedì. Dopodiché si procederà allo spoglio dei voti: ricordiamo che se nessun Candidato dovesse raggiungere la soglia del 50%+1 dei voti si tornerà a votare per il ballottaggio a fine mese, precisamente domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

Affluenza Comunali Velletri 2023, i dati

Il Comune dei castelli romani è uno dei 47 Enti locali della Regione Lazio che andrà al voto per rinnovare il Consiglio Comunale tra poco più di un mese. Qui si riparte dalla fine ‘naturale’ dell’Amministrazione di Orlando Pocci come detto.

Affluenza elezioni Velletri domenica 14 maggio 2023, ore 12.00

A Velletri alle 12.00 ha votato il 14,82% degli aventi diritto pari a 6.309 elettori su 42.582 aventi diritto.

Affluenza elezioni Velletri domenica 14 maggio 2023, ore 19.00

Alle ore 19:00 a Velletri ha votato il 37,78% degli aventi diritto, contro il 46,74% della scorsa tornata elettorale.

Affluenza elezioni Velletri domenica 14 maggio 2023, ore 23.00

Alle ore 23:00 a Velletri ha votato il 47,16% degli aventi diritto, contro il 63,49% della scorsa tornata elettorale

Affluenza definitiva elezioni Velletri lunedì 14 maggio 2023, i dati

Il dato finale sull’affluenza a Velletri è del 60,95% in leggero calo rispetto alle precedenti Amministrative quando aveva votato il 63,49%.

Lo spoglio dei voti inizierà dopo la chiusura dei seggi prevista per le ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023. Il Corriere della Città seguirà in diretta lo scrutinio aggiornando i dati in tempo reale pubblicando il nome del vincitore non appena disponibile.

Risultati Comunali Velletri 2023, liste e Candidati

Corsa affollata per il ruolo di Sindaco di Velletri con ben sei candidati a sfidarsi. Il primo nome ufficializzato quale candidato a Sindaco è quello di Orlando Pocci, Primo cittadino uscente. Eletto nel 2018 Pocci prova così ad ottenere il secondo mandato consecutivo. Per il centrodestra ci sarà Ascanio Cascella. La sua candidatura è sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia oltre che da una lista civica. C’è poi anche L’ex Assessore Romano Favetta è il terzo candidato a Sindaco. Nella rosa degli aspiranti candidati a Sindaco c’è anche quello di Fausto Servadio che peraltro ha già ricoperto questa carica dal 2008 al 2018. E ancora. Candidata a Sindaco anche Clorinda Ricci per il partito Forza del Popolo. Completa il quadro dei candidati a Sindaco il nome di Roberto Romagnoli, del PSI.

