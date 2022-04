Colleferro, 25enne pestato brutalmente: città sconvolta dal nuovo caso Willy

Ancora un’aggressione ai danni di un giovane: gli episodi di violenza, in questi giorni, si stanno moltiplicando. La vittima, questa volta, è un ragazzo di 25 anni che è stato picchiato violentemente a Colleferro, nello specifico nella zona della movida. La stessa città già teatro di una brutale aggressione: quella che portò, nel 2020, alla morte di Willy.

Aggressione a Colleferro: caccia agli emuli dei fratelli Bianchi

Non è chiaro cosa sia accaduto né chi siano gli aggressori: sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, attualmente, indagano sulla faccenda. Il giovane è stato picchiato in modo così brutale da necessitare di essere portato al ponto soccorso, dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.

Aggressioni e pestaggi nel Lazio

La violenza di quest’ultimo periodo si diffonde a macchia d’olio: risale a un paio di giorni fa la rapina, con tanto di pestaggio, ai danni di un rider (Roma). In quel caso i due aggressori sono stati individuati in breve tempo e i soldi gli sono stati restituiti. Ma la violenza di questi giorni non è solo verso i cittadini: anche le forze dell’ordine ne sono state vittima. E’ il caso di alcuni carabinieri, aggrediti da un uomo con una lama di ben 12 cm mentre si apprestavano a soccorrere un senza fissa dimora.