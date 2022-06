Spaccio a Colleferro: arrestato un ragazzo di 20 anni, nascondeva la droga nel garage

Continuano, purtroppo, le segnalazioni di ragazzi, molto giovani, fermati e arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante il duro lavoro degli agenti, le attività continuano a essere sempre più presenti. Questa volta, il protagonista della vicenda, è un ragazzo di 20 anni, di Colleferro. Avendo il fondato sospetto che all’interno della sua abitazione ci fosse un’intensa attività di spaccio, gli agenti del Commissariato distaccato Colleferro, hanno perquisito l’abitazione.

La perquisizione e l’arresto

È stato prima fermato dopo il presunto scambio di sostanza stupefacente. Circa 10 grammi. Al momento del controllo però ha cercato di disfarsi, inutilmente, dell’involucro che, prontamente, è stato comunque rinvenuto dagli agenti.

È stata cosi perquisita la sua casa, nella quale si ha avuto la conferma che il ragazzo fosse coinvolto in attività di spaccio. Sono stati trovati: circa 3,58 grammi di hashish e la somma di denaro pari a € 280,00, verosimilmente provento dell’attività delittuosa. I controlli sono arrivati poi anche al garage dell’immobile dove, in un’intercapedine adiacente alla pertinenza, sono stati rinvenuti altri 78,2 gr. di hashish, un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento. A seguito di convalida dell’arresto, per l’uomo è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.