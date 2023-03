Incidente sulla Casilina, auto contro ambulanza a Palestrina: morta 54enne

Non ce l’ha fatta A.N, la 54enne che lunedì scorso era rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale sulla Casilina, nel comune di Palestrina. Nonostante i disperativi tentativi di tenerla in vita, ieri i medici del Gemelli, dove era stata portata la donna, hanno dovuto dichiarare il decesso: per lei non c’era più nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere dopo giorni di agonia.

La dinamica dell’incidente sulla Casilina a Palestrina

L’incidente, l’ennesimo di una lunga scia, è avvenuto lunedì mattina, poco dopo le 10, lungo la Casilina, nel comune di Palestrina. Qui a scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un’auto e un’ambulanza, poi nel violento impatto è stato anche travolto un uomo, che era in attesa alla fermata del bus. Coinvolte nell’incidente un’auto, una Citroen C1, sulla quale viaggiava la vittima, e l’ambulanza, vuota, che in quel momento si trovava lì.

La corsa in ospedale e il decesso

Le condizioni di A.N., che viaggiava a bordo della Citroen C1, sono apparse subito critiche e la donna, una 54enne, è stata trasportata d’urgenza prima al Policlinico Tor Vergata, poi al Gemelli, dove ieri sera è morta. In codice rosso anche il pedone, quello che nell’impatto è stato travolto mentre si trovava alla fermata dell’autobus. Ora spetterà ai Carabinieri della Compagnia di Palestrina, intervenuti sul posto, fare chiarezza. E ricostruire l’esatta dinamica.

Chi è la donna morta sulla Casilina nell’incidente contro l’ambulanza

I medici del Gemelli hanno tentato il possibile, ma ieri sera si sono dovuti arrendere: troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. Il cuore di Annamaria N. ha smesso di battere, lei che lunedì mattina si trovava a bordo dell’auto quando si è scontrata contro un’autoambulanza, che procedeva in direzione di San Cesareo. La donna, residente nella frazione di Carchitti, lascia il marito e tre figli.

Oggi il mortale alle Terme di Caracalla

Questa mattina, invece, a Roma, nel cuore della città, vicino alle terme di Caracalla, una donna ha perso la vita. A scontrarsi, poco prima delle 8, un’auto e una moto in via Baccelli: l’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo, purtroppo, alla donna. Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto, fare chiarezza. E ricostruire l’esatta dinamica, dell’ennesimo incidente mortale.