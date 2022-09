Magicland cerca 100 zombie: aperti i casting per Halloween

Magicland, il parco divertimenti italiano di Valmontone, in vista della festa di Halloween cerca 100 nuovi addetti che dovranno travestirsi da mostri e zombie. Sono, pertanto, aperti i casting per tutti coloro che desiderano candidarsi per questa posizione lavorativa.

AAA mostri e zombie cercasi: l’offerta di lavoro a Magicland

Come anticipato, saranno 100 i nuovi addetti che in occasione della festa di Halloween dovranno travestirsi da mostri e zombie sorprendendo così gli ospiti del più grande parco divertimenti della provincia di Roma. Il personale lavorerà nei giorni 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 e 31 ottobre e sono aperti i casting per la ricerca dei figuranti.

La ricerca

La selezione dei 100 nuovi addetti è rivolta sia a persone comuni sia ad animatori ed attori. È bene poi sottolineare che non è necessario essere in possesso di una precedente esperienza nel mondo dell’animazione. Ai provini possono partecipare candidati ambosessi, maggiorenni e disponibili a lavorare per tutte le 9 giornate sopra elencate.

Requisiti

Per quel che riguarda i requisiti, non ce ne sono di particolari da rispettare. I candidati dovranno ovviamente possedere la capacità entrare nei panni del personaggio interpretato, calzandolo al meglio e spaventando poi i temerari ospiti di Magicland.

Contratto e audizioni

Il contratto di lavoro sarà di tipo determinato nelle 9 giornate elencate in precedenza e non è prevista la possibilità di usufruire dell’alloggio. Dopo una prima fase di selezione online, i candidati ritenuti idonei saranno convocati ai provini che si terranno in presenza il 24 e il 25 settembre presso il Gran Teatro di Magicland. I candidati potranno poi trascorrere gratuitamente la giornata all’interno del parco.

Candidature

La candidatura si inoltra compilando un apposito form online della durata di circa 10 minuti. Durante la compilazione è richiesto anche il caricamento di una foto. Il limite ultimo per inoltrare la candidatura è fissato per il prossimo 18 settembre.