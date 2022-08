Assunzioni Tigotà, ricerca personale con diploma: requisiti e come candidarsi

La nota azienda di prodotti per la casa Tigotà è alla ricerca di nuovo personale. Tante infatti le posizioni aperte con novità proprio in questi giorni anche a seguito dell’apertura di nuovi punti vendita. I ruoli vanno dall’addetto alle vendite (anche per le categorie protette) agli addetti al rifornimento degli scaffali. Ecco tutte le informazioni.

Offerte lavoro Tigotà

Come dicevamo le posizioni ricercate sono molteplici e variano a seconda del punto vendita. Mentre scriviamo sono attivi, tra gli altri, i seguenti annunci:

Consulente bellezza beauty (Torricella Verzate, Saronno, Torri di Quartesolo)

Categorie protette (Vicenza)

Addetto rifornimento scaffali (Azzano Decimo, Roma Municipio XIV, Imola)

Addetto Vendite (Udine)

Requisiti

Le competenze richieste variano chiaramente in base alla posizione ricercata. In generale, comunque, viene richiesta esperienza pregressa nel ruolo, competenze specifiche legate al settore, passione per la vendita, buone capacità comunicativa nonché la disponibilità a lavorare su turni (anche festivi), con orari spezzati. In alcuni casi è richiesta anche la disponibilità a brevi trasferte.

Come candidarsi nella sezione lavora con noi

Ma questi sono solo alcuni dei lavori ricercati in questo momento. Per avere l’elenco completo, e per verificare se ci vi siano o meno ricerche attive nella vostra zona, potete consultare la pagina ufficiale della sezione Lavora con noi di Tigotà.