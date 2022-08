Acqua & Sapone assume, 1200 posti: requisiti e come candidarsi

Cerchi lavoro? Acqua e Sapone, la nota catena di prodotti per la casa, è alla ricerca di nuove figure professionali nel proprio staff in varie zone d’Italia. Le offerte attive riguardano in particolare l’apertura di nuove sedi. Scopriamo dunque quali sono le offerte di lavoro.

Offerte di lavoro Acqua e Sapone

Mentre scriviamo, alla data di oggi, giovedì 11 agosto 2022, sono attive nove posizioni lavorative nell’apposita sezione “lavora con noi” di Acqua e Sapone. Queste ultime, come detto, riguardano alcune nuove aperture. Ecco quali:

Busnago (Monza e Brianza)

Caravaggio (Bergamo)

Rivoli (Torino)

Martano (Lecce)

Gallipoli (Lecce)

Castano Primo (Milano)

Magnago (Milano)

Saronno (Varese)

Taurisano (Lecce)

Come candidarsi

Per inviare la propria candidatura è necessario cliccare sul seguente link e fornire le indicazioni richieste. L’elenco delle posizioni attive, ad ogni modo, potrebbe essere aggiornato e/o modificato. Tutte le informazioni sul sito dell’azienda nella sezione “carriera-lavora con noi”.