Nuovo volantino Acqua e Sapone Un’offerta tira l’altra: super sconti fino al 7 agosto 2022

Le offerte non vanno in vacanza con Acqua e Sapone, in arrivo tante promozioni per i clienti. Partirà tra pochi giorni il nuovo volantino della nota catena di prodotti e articoli per la casa, con decine di offerte e prezzi ribassati. Vediamo dunque gli sconti in evidenza.

Offerte Acqua e Sapone luglio 2022

Partiamo dai prodotti in evidenza. Fabuloso ammorbidente a 1.99 euro. Bio presto multi confezione a 7.99 euro. Vileda scopa 2 in 1 classica a 3.90 euro. Vileda supermocio ricambio 3 action a 2.70 euro. Panno pavimenti igiene super 2.65 euro. Acqua e sapone sacco pattumiera a 1.15 euro. Ajax detergente igienizzante 1.49 euro. Acqua e sapone guanti in lattice a 5.90 euro. Vim anticalcare a 1.10 euro. Bioform Plus a 1.48 euro. Fiocco bobina multiuso a 2.40 euro. Viakal spray a 2.50 euro. Spuma di sciampagna additivo bianco a 1.75 euro. Chanteclair extra power a 2.19 euro. Dixan discs a 4.99 euro.

Volantino Un’offerta tira l’altra

Ma queste sono solo alcune delle promozioni riservate ai clienti. Ricordiamo che gli sconti di Acqua e sapone del nuovo volantino saranno in vigore dal 20 luglio fino al 7 agosto. Ulteriori dettagli, condizioni e informazioni nei punti vendita o sul sito ufficiale di Acqua e Sapone.