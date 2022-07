Volantino Tigotà, ‘Prezzi Mini da Non Perdere’: sconti dal 16 al 31 luglio

Non vanno in vacanza nemmeno a luglio le offerte riservate ai clienti Tigotà. Tanti sconti e prezzi ribassati su decine di articoli selezionati. La promozione è già in corso e ci accompagnerà fino alla fine del mese. Vediamo dunque le principali offerte in evidenza.

Nuovo volantino Tigotà luglio 2022

Le offerte lanciate con il nome “Prezzi mini da non perdere” è in vigore dal 16 luglio e terminerà il 31. In copertina abbiamo il Dash detersivo 47 lavaggi a 4.88 euro e il bagnoschiuma Spuma di sciampagna (650ml x 2) in sconto a 2.99 euro. Oppure il Lenor ammorbidente 65 lavaggi a 3.50 euro. Grande risparmio anche con i multi pack: quadripacco Svelto detersivo piatti a 4.65 euro. E ancora: Venus simply rasoio donna a 3.99 euro (15 pezzi). Leocrema a 2.50 euro. Latte doposole a 1.99 euro. Shampoo Sunsilk a 3.50 euro confezione da 810ml. Lactacyd detergente intimo a 2.99 euro.

Leggi anche: Volantino Carrefour, ‘Sottocosto Freschi’: offerte e sconti dal 14 al 27 luglio

Le altre offerte

Chiudiamo con qualche altro prodotto in sconto. Accessori cucina assortiti a 1.20 euro. Foxy carta igienica a 1.95 euro. Elmex dentifricio a 4.99 euro. Per conoscere tutte le altre offerte e le promozioni del mese vi invitiamo a visitare il sito di Tigotà o chiedere maggiori informazioni nei punti vendita.