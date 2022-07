Volantino Lidl, ‘Speciale Grigliata’: promozioni e offerte dal 18 al 24 luglio

Il Volantino Lidl per la prossima settimana è davvero carico di nuove offerte ed opportunità imperdibili. Ma, soprattutto, porta un nome gustoso e accattivante: ”Speciale Grigliata”. Sì, perché sarà una settimana prevalentemente, ma non solo, dedicata a tutto l’occorrente necessario per una grigliata davvero succulenta.

Allora non ci rimane che scoprire insieme le offerte che Lidl ha in serbo per noi!

Le nuove offerte dello ”Speciale Grigliata”

Leggi anche: Volantino Lidl, ‘Grandi Marche a Prezzi Imbattibili’: promozioni dall’11 al 17 luglio

Ovviamente è bene sapere, come di consueto ormai, che le offerte che vi presentiamo non sono illimitate nel tempo. Al contrario, gli sconti per lo ”Speciale Grigliata” hanno un limite: sono offerte valide dal 18 al 24 luglio. C’è tutto il tempo per fare scorta, ma è bene comunque affrettarsi per non lasciarsi sfuggire questa importante opportunità.

Certo, il reparto grigliate non sarà l’unico ad essere in offerta. Tanti altri prodotti e reparti vi aspettano con i loro prezzi scontatissimi. Ecco a voi di seguito il volantino aggiornato per la prossima settimana.

Sfoglia il nuovo Volantino Lidl

Ecco il nuovo Volantino Lidl con offerte valide dal 18 al 24 luglio. Noi della redazione abbiamo selezionato per voi le pagine più convenienti: