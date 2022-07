Volantino Conad City, ‘Prezzi a Pezzi’: offerte dal 12 al 24 luglio

Non si fermano gli sconti Conad con tante promozioni per i clienti anche in questo mese di luglio. Dopo aver visto il volantino con gli sconti fino al 50%, ecco nuove imperdibili promozioni nei Conad City. Vediamone alcune.

Nuovo volantino Conad luglio

In copertina troviamo la Lemonsoda/Oransoda a 1.05 euro insieme al Loacker gelato a 2.59 euro. Tacchino percorso qualità Conad a 2.45 euro, macinato di pollo a 2.90 euro. Bocconcini di fesa di tacchino a 4.10 euro. E ancora: cotolette di pollo a 3.29 euro, kebab di pollo a 2.99 euro. Qualche altro esempio? Philadelpia a 2.15 euro, sottilette classiche a 1.49 euro oppure gorgonzola dolce DOP a 2.29 euro. Chiudiamo con gli affettati. Fresca salumeria Beretta a 2.99 euro, Prosciutto Crudo beretta a 2.19 euro. Infine Bresaola a 2.39 euro.

Quanto durano le offerte

Le offerte sono valide dal 12 luglio al 24 luglio 2022. Ulteriori informazioni, punti vendita aderenti e dettagli sul sito ufficiale Conad.it.