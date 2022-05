Volantino Lidl, ‘Speciale Grigliata’: offerte e sconti da 23 al 29 maggio

Si sa, il cibo unisce e una bella tavola imbandita riempie il cuore (ed il palato) di gioia! Ecco allora che le offerte presenti nel nuovo volantino Lidl permetteranno a numerosi consumatori di tornare a casa con una ricca spesa. Tutti conoscono la grande catena di supermercati Lidl che, da anni ormai, offre ai propri clienti una vasta scelta di prodotti.

Oltre 2.000 mila gli articoli che è possibile trovare all’interno dei supermercati, l’80% dei quali Made in Italy. Oltre alla stima e alla fiducia che unisce il supermercati ai venditori locali, la lid si impegna a pubblicare in modo costante ed aggiornato i propri volantini, così da garantire periodicamente delle imperdibili offerte ai consumatori.

Volantino Lidl ‘Speciale Grigliata’: le offerte in primo piano

Le offerte Lidl che stiamo per scoprire saranno valide del 23 al 29 maggio e riguardano numerosi prodotti, con un’attenzione speciale alla carne, come intuibile del nome del volantino stesso. A partire dalle seconda pagina saltano subito all’occhio le offerte sulla carne: spiedini di suino, costine di suino, sovracosce di pollo. Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta ad un prezzo davvero conveniente.

Stesso discorso se si continua a sfogliare il volantino, dove le offerte vengono applicate ai salumi piuttosto che ai classici hamburger; la ‘rassegna culinaria’ passa poi per i wurstel fino ad arrivare ai taralli e ai dessert.

Prezzi imbattibili anche sui gelati

In merito a quest’ultimi, interessanti offerte sui gelati che, si sa, quando il caldo comincia a farsi sentire sono davvero un toccasana! Numerosi quelli in offerta: si va dalle vaschette fino ad arrivare alle monoporzioni in scatola di coni, barrette o biscotti.

Insomma, delle occasioni da non lasciarsi scappare! Per visionare l’offerta completa del nuovo volantino Lidl che ricordiamo è valido da oggi 23 maggio fino al 29 maggio, clicca qui.