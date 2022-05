Volantino Lidl, ‘XXL, Formato Grande Convenienza ancora più Grande’: offerte dal 16 al 22 maggio

Volantino Lidl. Ormai tutti conoscono la grande catena di supermercati in città: Lidl, dove si possono trovare oltre 2.000 articoli, di cui oltre l’80% Made in Italy. C’è una forte collaborazione, oltre ad una grande stima reciproca, tra il supermercato e fornitori locali che va avanti da anni ormai, e garantisce sicurezza e convenienza su tutti i prodotti.

Le nuove offerte Lidl

Oltre a ciò, Lidl si impegna sempre a pubblicare in modo aggiornato i suoi volantini, in cui sono contenute tutte le offerte e gli sconti del momento o della settimana. All’interno, troverete sempre marchi conosciuti in tutto il mondo e che sono garanzie di sicurezza e qualità.

I grandi marchi e le qualità

Tanto per citarne alcuni, certamente Cien, che produce da anni cosmetici naturali che sono alla portata di tutti i portafogli. O ancora il famoso marchio Lupilu, che pensa costantemente al benessere dei vostri figli fin dalla loro più tenera età. E, poi, sul banco alimentare troverete i prodotti biologici di Buonovo, rigorosamente sostenibili e dalla provenienza certificata. Ora, però, bando alle ciance, e vediamo cosa è in offerta questa settimana per voi.

Offerte in prima pagina sul volantino

La prima pagina del volantino riporta sin da subito qualcosa di interessante: uova ”Terra” fomato maxi da 12 a soli 2,69 euro, pomodoro Ciliegino confeziona da 650 g. a 1,99 euro, cotolette di pollo e spinaci formato maxi a 2,99 euro, tartare di bovino adulto 200 gr. a 3,29 euro e mortadella IGP Bologna 144 gr. a 1,79 euro.

Formaggi e salumi preconfezionati

Continuando a sfogliare il volantino, troviamo anche Ventricina piccante 140 gr. a 1,89 euro, Salmone Norvegese affumicato 240 gr. a 5,29 euro, Piadina romagnola IGP a 1,39 euro, Formaggino Milbona 32 pezzi a 2,69 euro, Pesto alla genovese formato xxl a 1,29 euro e Riso Basmati confezione da 4,5 kg a 6,99 euro.

Reparto macelleria

Per reparto macelleria e carni, segnaliamo: Petto di pollo intero 5,99 euro al kg, Pollo quarto posteriore 5,49 euro al kg, Hamburger di tacchino alle erbette 0,99 euro al kg, Polpette tacchino e formaggio 2,49 euro al kg, salsiccia di suino a 1,89 euro al kg, Braciole di suino 1,95 euro al kg e Scottona a 15,99 euro al kg.

Bagno e cura dei vostri piccoli

Tanti sconti ed offerte anche per i prodotti da bagno o per la cura dei vostri piccoli: assorbenti Siempre a 1,89 euro, Spazzolini da denti a soli 1,29 euro, Salviettine detergenti delicate a 1,79 euro il pacco, Pannolini Soft and Dry 88 pezzi a 13,78 euro,