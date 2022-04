Volantino Lidl: Super offerte dal 2 all’8 maggio

Volantino Lidl. Super sconti da parte della nota catena di supermercati anche per le prossime settimana: prezzi e offerte imperdibili per la vostra tavole e le vostre ricette. Dal banco del pesce alla frutta, passando pre i prodotti di bellezza e per il bagno.

Il nuovo volantino con le imperdibili offerte Lidl

Noi della redazione abbiamo letto per voi il nuovo volantino con le offerte imperdibili. Ma fate in fretta: le offerte sono valide solamente dal 2 all’8 maggio. Gli sconti riguardano la maggior parte dei prodotti dalla catena Lidl, anche se le percentuali sono distribuite in modo diverso a seconda dei reparti. Iniziamo!

Idee sfiziose per le vostre portate principali: semplici ma gustose

Partiamo e vediamo cosa non perdere in questa settimana: Salmone Affumicato a soli 3.49€, seguito poi da Bresaola della Valtellina I.G.P. a 2.39€, Cordon Bleu a 2.99€, Filetti di Tonno surgelato a 2.89€, Filetti di merluzzo gratinati Findus a 2.79€, Stracchino Granarolo a 1.99€, Bresaola della Valtellina I.G.P. a 2.39€. E ancora an Bauletto Mulino Bianco a 0.65€, Burger vegetali a 2.19€, Stracchino Granarolo a 1.99€, Stinco di maiale a 6.99€.

Leggi anche: Sottocosto Euronics, sfoglia il volantino: offerte e sconti fino all’11 maggio

Colazioni, frutta, verdura e dolci

Per i vostri break: Kinder Colazione Più a 1.99€, Cetrioli a 1.69€, Banane a 1.69€, Yogurt Greco a 0.89€, Noci Pecan a 3.79€, Wafer a 1.11€, Cioccolato Milka a 0.85€, Albume d’uovo a 2.29€, Arancini a 1.49€, e anche il morbidissimo Pan Bauletto Mulino Bianco a soli 0.65€, oppure una super salutare cassa d’acqua Naturale Levissima a 1.80€,

Prodotti per la bellezza ed elettrodomestici

Se volete spingervi oltre, po, e rinnovare gli arnesi del mestierei: Monsieur Cuisine Connect SilverCrest a 379.00€, Bilancia digitale da cucina a 6.99€, Piastra ad induzione SilverCrest a 79.00€, Bollitore elettrico SilverCrest a 19.99€, Macchina per il pane SilverCrest a 59.00€, Idropulitrice ad alta pressione Parkside a 129.00€.

Prodotti per il bagno, pulizie e la cura del corpo

Anche per la vostra cura: Shampoo ultra dolce Garnier a 1.85€, Shampoo Cien a 1.59€, Collutorio Listerine a 3.79€, Mascara Maybelline a 6.99€, Acqua micellare Garnier a 2.49€, Scopa a vapore Vileda a 39.00€, Idropulitrice ad alta pressione Parkside a 129.00€, Scarpe Kappa a 24.99€.