Sottocosto Euronics, sfoglia il volantino: offerte e sconti fino all’11 maggio

Sconti in arrivo da Euronics con la nota catena di prodotti per l’elettronica che lancia una nuova campagna di promozioni su tanti articoli. Smartphone, tv, tablet e molto altro ancora, davvero tante le offerte di cui approfittare. Vediamo dunque cosa ci riserva il volantino Sottocosto di Euronics giunto al 34esimo anniversario.

Offerte smartphone Android volantino Euronics

Partiamo dagli smartphone e quindi dalla telefonia. In evidenza troviamo subito il Samsung Galaxy A52 a 229.00 euro anziché 379.00 euro. Quindi la selezione di prodotti Xiaomi: Redmi Note 11 a 199.00 euro invece di 249.00 euro; Redmi Note 10 Pro a 269.99 euro anziché a 329.99 euro. E ancora: Redmi 9C a 149.99 euro invece di 199.99 euro con il 25% di sconto.

Sfoglia il volantino Sottocosto

Per conoscere tutte le offerte del volantino Sottocosto di Euronics vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del gruppo anche per sapere delle altre iniziative ancora in corso. Ricordiamo che le offerte inizieranno domani, giovedì 28 aprile 2022, e saranno valide fino al prossimo 11 maggio.

Leggi anche: Volantino Expert, ‘Fuoritutto’: sconti e offerte iPhone, Samsung, PC e tablet