Acqua e Sapone, sfoglia il nuovo volantino: promozioni e offerte dal 16 giugno al 5 luglio

Acqua e Sapone. Ecco a voi, selezionate accuratamente dalla nostra redazione, le offerte migliori direttamente dal Volantino promozionale di Acqua e Sapone. Si tratta di un’anteprima assoluta: il nuovo volantino di Acqua&Sapone valido nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Valle D’Aosta dal 16 giugno al 7 luglio 2022 alla ricerca di iniziative, concorsi e omaggi con acquisto, per organizzare già da ora la prossima spesa.

Il volantino con le ultime offerte Acqua e Sapone

Sono tanti i prodotti che vengono offerti per tutte le vostre esigenze: prodotti per la casa, l’igiene, la salute e la cura del vostro corpo. Dunque, affrettatevi, perché le promozioni non sono infinite. Ecco a voi la nostra selezione delle migliori offerte per queste prossime settimane estive.

Prodotto di bellezza a prezzi scontati

Cominciamo, dunque, con i prodotti di bellezza più gettonati: Correttore Maybelline a 7,90 euro, Rossetto Maybelline a 9,90 euro, Smalto Pupa a 2,90 euro, Terra + Pennello L’Oreal a 9,90 euro, Mascara + Piegaciglia a 6,90 euro, Cipria + Correttore a 5,90 euro, Smalto Essie a 6,90 euro, Rossetto Deborah a 6,90 euro, Smalto Rimmel a 3,90 euro, Elastico per capelli Royal Beauty a 2,90 euro, Pochette Unicorn a 5,90 euro, Spazzola Unicorn a 2,90 euro.

Profumi di marca e qualità

E ancora profumi di qualità e marche stellari: Profumo Roberto Cavalli a 24,90 euro, Profumo Aquolina Pink Sugar a 8,90 euro, Profumo Donna Alyssa Ashley a 8,90 euro, Just Cavalli a 24,90 euro, Calvin Klein One a 39,90 euro, Profumo Perlier a 4,90 euro, Clavin Klein Eternity a 28,90 euro, Calvin Klein Free a 19,90 euro, Burberry for Men a 29,90 euro.

Prodotti per cura del corpo

Infine, chiudiamo la nostra rassegna con i prodotti per la cura del vostro corpo: Crema viso Garnier Bio a 5,90 euro, i Provenzali bio a 3,40 euro, Speedy Care salviette struccanti a 1,25 euro, Geomar mascherine viso a 0,75 euro, Gel igienizzante mani Eloderma a 2,90 euro, Spuma Garnier Graphic a 3,00 euro, Shampoo secco Batist a 4,50 euro, Olio Elive a 1,89 euro al flacone, Herbal Essences maschera per capelli a 3,50 euro.