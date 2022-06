Ipercoop, ‘Prezzi Shock’: sfoglia il nuovo volantino. Offerte dal 10 al 21 giugno

Volantino Ipercoop. Prezzi pazzeschi e fuori di testa anche da parte della nota catena IperCoop. Anche in questo caso, però, farete bene ad affrettarvi perché sono soggette a limitazioni: infatti, le promozioni sono valide dal 10 Giugno al 21 Giugno. Dunque cosa aspettate?

Noi della reazione, però, abbiamo già selezionato per voi direttamente dal Volantino IperCoop le offerte e le promozioni più convenienti da non lasciarsi sfuggire. Le offerte in questione riguardano tutto quello che potreste mai desiderare: alimenti, bevande, prodotti per la casa, oggettistica e molto altro ancora. Ecco a voi di seguito, dunque, le nostre selezioni.

Leggi anche: Roma, torna la paura all’Ipercoop Roma Casilino: dilaga il focolaio Covid

Reparto alimenti: le offerte IperCoop della settimana

Pasta La Molisana a 0.79€, Passata di Pomodoro La Molisana a 0.69€, Maionese Calvè a 1.99€, Tonno Nostromo a 4.89€, Patatine Fonzies a 1.00€, Nutella Ferrero a 3.89€, Caffé Kimbo a 4.95€, Grana Padano a 9.90€, Mozzarella Invernizzi a 1.79€, Cornetto Algida a 2.99€.

Surgelati, latticini e prodotti per la casa

Bastoncini Capitan Findus a 3.49€, Carte d’Or gelato a 2.99€, Cordon Bleu Fileni a 6.90€, Ciliegie a 2.99€, Rucola a 0.69€, Acqua Sant’Anna a 1.89€, Carta Igienica Scottex a 1.75€, Candeggina Ace a 1.79€, Finish Power Gel a 4.29€, Detersivo Sole a 3.99€

Elettrodomestici e molto altro

Forno elettrico Ardes a 79.90€, Divano letto a 209.00€, Bagnoschiuma Dove a 3.49€, Dentifricio Mentadent a 2.99€, Bagnoschiuma Borotalco a 3.99€, Crema Corpo Nivea a 3.49€, Pannolini Pampers a 22.90€, Biscotti Nipiol a 3.95€, Caffé Hag a 2.65€, Biscotti Oro Saiwa a 1.99€. E ancora, per chiudere:Materasso gonfiabile a 7.90€, Climatizzatore Akai a 299.90€, Frigorifero NGM a 259.90€.