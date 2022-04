Coop e IperCoop, volantino Pasqua 2022: offerte e sconti fino al 16 Aprile

Coop e IperCoop. Gli sconti fioccano senza tregua in questi giorni, ed è assalto ai supermercati per fare scorte e provviste, soprattutto in vista delle imminenti vacanze di Pasqua. Pranzi, cene e grigliate attendono gli animi più temerari dopo le consuete cerimonie e funzioni religione. Sacro e profano, Chiesa e pranzi: una combo micidiale, soprattutto nel nostro Bel Paese, dove è un dovere civico, potremmo dire! Coop e IperCoop non potevano non partecipare agli incredibili sconti e offerte di questa settimana. Scopriamoli insieme. La disponibilità è fino al 16 aprile.

Sconti imperdibili Coop e IperCoop

Partiamo con i protagonisti incontrastati di queste feste, cioè le uova di Pasqua: Uovo di cioccolato Le Margherite a 5,99 euro, Uovo Kinder Gran Sorpresa a 8,99 euro, Uovo Balocco 9,49 euro, Uovo al cioccolato Nerf 6,90 euro, Uovo Burago a 8,49 euro, Uovo della Bauli con sorpresa a 5,49 euro, Uovo di cioccolato al latte Me contro Te a 7,99 euro, Uovo al cioccolato della Paluani 9,49 euro.

Leggi anche: Volantino Conad, Super Settimana Pasqua 2022: scopri tutte le offerte fino al 17 aprile

Pesce e carne a prezzi imbattibili per le vostre feste

Si sa, una buona portata principale è il cuore di un pranzo, ed ecco le nostre proposte dal volantino Coop e Ipercoop: Orata eviscerata 12,67 euro a kg con uno sconto del 25%, Filetto di Baccalà 15,90 al kg, Salmone a tranci 14,90 euro al kg, Spigola golfo di Follonica a 11,90 euro. Passiamo al grande concorrente per Pasqua, la carne: Bistecca di suino 5,18 euro a kg, Macinato di bovino adulto 7,14 euro al kg, Scamerita Sandri a 11,52 al kg, Vitellone magro a 14,32 euro al kg, Salsiccia di Suino toscano a 7,52 euro al kg, Rollè Bis Amadori a 9,03 euro al kg.

Vini, spumanti e bevande in offerta

Le bevande, poi, non sono di certo un optional, i prezzi di seguito selezionati per voi fanno riferimento alla singola bottiglia: Rocca Ventosa Dopo 2,19 euro, Nobile di Montepulciano a 7,50 euro, Moscato liquoroso a 5,99 euro, Spumante Brut di Trento a soli 7,29 euro, Bottiglia Aperitivo Spritz la gioiosa a 2,99 euro, Liquore Baileys 10,50 euro, Amato Montenegro 10,90 euro, Liquore Limoncè a 5,19 euro.