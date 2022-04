Carrefour, volantino ‘Buona Pasqua’: offerte e sconti fino al 18 Aprile

Offerte volantino Carrefour, scopriamo insieme le promozioni della catena dei supermercati in vista della Pasqua. Carne, Uova di cioccolato, colombe tra i prodotti più gettonati dai clienti e per questo oggetto di promozioni dedicate. Ecco dunque le principali offerte del volantino Carrefour Buona Pasqua.

Offerte carne

Partiamo dalla carne che, siamo sicuri, la farà da padrone tra Pasqua e Pasquetta con le immancabili grigliate. Nel volantino Buona pasqua troviamo intanto il capretto intero (o metà) con testa e frittura a 13.99 euro. C’è anche l’arrosto legato di vitello a 10.99 euro anziché 14.99 euro. E ancora: arrosticini di ovino adulto a 14.39 euro e mix salsicce BBQ a 9.99 euro.

Uova Kinder e colombe volantino Pasqua Carrefour

Ampia la selezioni di sconti sulle uova di Pasqua di cioccolato. Ecco allora il Kinder Gran Sorpresa a 8.99 euro (Batman, Frozen, WWF, Marvel, ecc.). L’uovo Paw Patrol della Balocco è invece a 6.99 euro, mentre quello di Chiara Ferragni è a 8.99 euro. Infine quello della Lindt a 9.99 euro. Per ciò che riguarda le colombe in evidenza c’è quella Maina a 2.39 euro con il 40% di sconto.

Sfoglia il volantino Buona Pasqua 2022

Ma queste sono solo alcune delle tantissime offerte del volantino Carrefour per Pasqua. Per sfogliare il volantino Buona Pasqua potete cliccare sul seguente link oppure, per tutte le informazioni, potete visitare il sito ufficiale (anche perché le offerte variano da Regione a Regione) o chiedere nei punti vendita. Le promozioni sono valide fino al 18 aprile.

