Maltempo, la Regione Lazio chiede stato d’emergenza per Valmontone

Il maltempo che si sta abbattendo sulla zona di Roma e della sua Provincia, ha recato numerosi danni al Comune di Valmontone. Non solo alberi caduti sul manto stradale o sulle macchine in sosta, ma anche venti che hanno letteralmente scoperchiato delle strutture presenti sul territorio provinciale della Capitale. Una situazione cui si è subito attivata la Regione Lazio, che sta chiedendo lo stato di emergenza per il territorio, al fine di ottenere dei fondi per risolvere i danni subiti.

Maltempo, la Regione chiede lo stato d’emergenza per Valmontone

Nonostante le imminenti elezioni regionali nel Lazio, ugualmente Vice Presidente Vicario della Regione, Daniele Leodori, ha voluto portare vicinanza al Comune di Valmontone e valutare delle iniziative economiche per aiutare la cittadina in difficoltà per il maltempo: “Stamattina a Valmontone, vicino ai cittadini colpiti ieri da una violenta tromba d’aria. La mia solidarietà e quella della Regione Lazio va a loro, davanti a immagini che purtroppo parlano da sole. Insieme ai tecnici ho effettuato un sopralluogo per constatare i significativi danni che il maltempo ha provocato, soprattutto alle abitazioni e alle attività economiche”.

Prosegue il Vice Presidente Vicario della Regione Lazio: “Per questo motivo ho deciso di attivare, con l’aiuto degli uffici regionali, le procedure necessarie per chiedere lo stato di calamità. Ci siamo attivati subito per garantire tutte le azioni necessarie per offrire un sostegno economico alle famiglie, alle attività economiche e alle istituzioni di Valmontone”.

I danni riportati con la tromba d’aria a Valmontone

La situazione risulta critica nella zona della Piana Reatina, ovvero la vasta zona agricola che si estende a ovest di Rieti. A causa dell’ondata di maltempo che ha interessato nelle ultime ore tutto il territorio Reatino, i fiumi, come il Velino, sono in piena e sono esondati in più punti del loro corso. Allagamenti e straripamenti si registrano, in particolare, nelle località di Settecamini, sempre all’interno della Piana Reatina, e nei pressi del Centro Appenninico del Terminillo ‘Carlo Jucci’.

Vicina all’esondazione anche l’ansa del fiume Velino, che si trova a ridosso della zona di Colle Aluffi. Da ieri sera, secondo un aggiornamento diffuso questa mattina dai Vigili del Fuoco di Rieti, gli interventi legati a frane, allagamenti e danni causati dalle forti raffiche di vento, sono oltre 45.