Tromba d’aria a Valmontone, abitazioni scoperchiate e auto danneggiate: evacuate 10 famiglie, 2 feriti (FOTO)

Tromba d’aria a Valmontone, si contano i danni. Dopo l’ondata di maltempo di ieri, vigili del fuoco e carabinieri hanno lavorato per prestare soccorso agli abitanti. I Carabinieri della Compagnia di Colleferro sono intervenuti nel centro del paese, in particolare in via Gramsci, via Colle Piscarello e zone circostanti, dove è stata constatato il danneggiamento di circa 40 abitazioni.

Tegole e pannelli fotovoltaici staccati e auto danneggiate

In particolare, si sono verificati il distacco di tegole e pannelli fotovoltaici con il conseguente danneggiamento di alcune auto parcheggiate in strada. A causa della caduta di alcuni rami e alberi in strada è stato necessario interrompere la circolazione stradale in alcuni punti. Inoltre per lo stesso motivo c’è stata l’interruzione dell’energia elettrica per un cavo danneggiato dalla caduta di un albero.

Feriti in maniera non grave una cittadina straniera, colpita da una finestra della propria abitazione e un uomo colpito da alcune tegole alla spalla. È stata dichiarata inagibile un’abitazione privata di via Piscarello e di via Colle della Cava dove sono state evacuate 10 famiglie (29 persone in totale), che hanno trovato già sistemazione presso familiari o amici.

L’intervento dei vigili del fuoco

I lavori di messa in sicurezza sono durati tutta la notte. In sinergia con i carabinieri hanno operato i vigili del fuoco, che stamattina sono ancora al lavoro con le squadre 16A, la 32A e la 24A per alcune valutazioni di staticità e verifiche di alberi pericolanti nella zona di Colle Fontana Vecchia. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza di edifici, taglio di rami, rimozione di tegole pericolanti ed altre tipologie di intervento legate al maltempo.