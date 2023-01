Tromba d’aria a Valmontone: tetti divelti, danni alle abitazioni e disagi. Il Comune: “Non uscite di casa”

Paura ed enormi disagi nel comune di Valmontone a causa di una tromba d’aria. L’evento atmosferico ha causato ingenti danni a diverse abitazioni scoperchiandone i tetti. Nell’area interessata sono al lavoro le squadre di soccorritori VVF per la bonifica e messa in sicurezza delle aree coinvolte. Intanto il Comune ha diramato un avviso alla popolazione: “Non uscite di casa”.

Tromba d’aria a Valmontone, ultime notizie

La tromba d’aria ha colpito in particolare le zone di via Gramsci, via Lanna via Don Alberto Proscio, Colle Belvedere, con un grosso cedro secolare che si è schiantato in via dei Pini ma la conta dei danni è soltanto all’inizio. Nei gruppi social cittadini in molti segnalano disagi e danni causati dal maltempo. In Via Colle Fontana Vecchia un altro albero è caduto in strada; danni anche al campo sportivo. Un altro utente segnala un cagnolino disperso e impaurito (qui il post).

Laurentina direzione Pomezia chiusa: tromba d’aria con allagamenti

L'allarme è scattato intorno alle ore 17.00 di martedì 17 gennaio 2023 in diverse zone della città quando la violenta tromba d'aria, abbattendosi sul territorio, ha provocato seri danni alle abitazioni, ad alcune infrastrutture e alle auto in sosta. Per fortuna non si registrano feriti. Immediatamente è scattato l'allarme e sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale e diverse squadre della Protezione Civile che stanno intervenendo per comprendere l'entità dei danni e verificare eventuali situazioni a rischio. Accanto ai volontari, presenti in strada anche il Sindaco Alberto Latini e la Vice Sindaca Veronica Bernabei insieme all'ufficio tecnico comunale.

Le indicazioni alla popolazione: “Non uscite di casa”

“Si raccomanda ai cittadini di non uscire di casa e di aspettare che la protezione civile riesca a raggiungere tutte le zone colpite per fare una stima di quanto accaduto”, spiega il Comune in una nota. “I danni sono tanti – commenta il sindaco Latini – e avanzeremo richiesta alla Regione Lazio per il riconoscimento dello stato di calamità naturale”.