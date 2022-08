Laurentina direzione Pomezia chiusa: tromba d’aria con allagamenti

Traffico chiuso, rami caduti, grandine e strade allagate. Questo lo scenario di oggi nel Lazio dopo settimane di caldo, afa e umidità. Sono, decisamente, arrivati i temporali estivi. Che, se da una parte sembrano essere un sollievo dalle temperature “folli” che stiamo sopportando, dall’altra, hanno portato, inevitabilmente, grosse conseguenze.

Leggi anche: Maltempo Lazio, la pioggia arriva ai Castelli: grandinata e strade allagate (FOTO E VIDEO)

Strada chiusa

Via Laurentina, al km 16 500, altezza Colle dei Pini completamente bloccata per via dei temporali. La strada è completamente allagata. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno dovuto spostare due auto. Fortunatamente, nessun ferito o nessuna situazione grave. Al momento quindi Laurentina, direzione Pomezia, rimane chiusa.

La Capitale in tilt

Situazione simile anche sulla Pontina con code lunghissime. Rallentamenti sulla carreggiata anche da Pomezia verso Roma. I temporali estivi stanno mandando in tilt la Capitale, e dintorni. Uno scenario che abbiamo sempre visto e che alcuni avevano già previsto. “Anche quando fanno due gocce Roma diventa una piscina”. E proprio in queste situazioni, quelle che non si possono controllare, che si vedono gli altri problemi della Capitale.