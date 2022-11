Tromba d’aria in provincia di Latina: danni a un’azienda di Formia (FOTO e VIDEO)

Paura stamattina a Formia, a pochi giorni dall’alluvione che ha messo in ginocchio la cittadina, stamattina il centro pontino è stato travolto da una tromba marina che ha provocato ingenti danni, in particolare a un’azienda di zona, la Starlights. È stato Meteo Lazio a immortalare l’arrivo dal mare della tromba d’aria. Una scena spaventosa.

Tromba d’aria marina si abbatte sulla costa

Ancora una volta un giorno vissuto con il fiato sospeso dai residenti del comprensorio pontino che hanno assistito con grande paura il maltempo arrivato all’improvviso sul litorale. Un forte vento di scirocco e le mareggiate hanno fatto temere per il peggio. Ed effettivamente danni ci sono stati, in particolare per un capannone situato tra Formia e Spigno Saturnia dove la facciata s’è staccata, seppure per fortuna non coinvolgendo persone Ma un ferito c’è stato a Formia a causa di un cornicione che ha ceduto all’interno di un vivaio.

Anche Scauri. frazione di Minturno, è stata colpita dal forte vento. Diversi i danni che si sono registrati anche sul litorale scaurese. In alcuni casi sono state divelte tettorie e coperture, in alcuni casi anche cornicioni. (foto di Meteo Lazio e di Salvatore Esposito)