Raffiche di vento nella notte a Cesano, sradicati alberi e tetti dalle case (FOTO)

Una raffica di vento improvvisa, nella notte, preludio di un temporale in entrata. Le correnti d’aria si sono abbattute su Cesano questa notte, danneggiando i tetti di alcune case in via di Colle Febbraro, oltre a mandare a terra diverse alberi in via di Monte Sant’Andrea. Un turbine d’aria che ha iniziato a formarsi intorno alle 4.00 nel territorio del quadrante Nord di Roma. Nelle prime ore di questa mattina, infatti, Via dei Monti di Sant’Andrea è rimasta chiusa al traffico dei veicoli, per la messa in sicurezza.

Le operazioni e la viabilità

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per rimuovere gli alberi dalla carreggiata adibita al transito delle auto. Disagi e problemi alla circolazione soprattutto a causa degli alberi caduti a Cesano, che hanno provocato disagi alla circolazione delle auto private e dei dei mezzi di trasporto pubblico. L’informazione ufficiale arriva anche da Roma Mobilità che ha informato su Twitter che le linee Roma Tpl 024 e 036 stamattina modificano temporaneamente il percorso per la chiusura di via della Stazione di Cesano.

#RomaTpl Linee 024 e 036, modifica per chiusura via della Stazione di Cesano. Percorso circolare, non raggiungono il capolinea stz Cesano/Borgo. Inversione alla fermata stz Cesano (n.30718). Strada chiusa dai Vigili del Fuoco per caduta alberi e interventi su linee elettriche. — Roma Mobilità (@romamobilita) November 4, 2022

Raffiche a Cesano, le foto

Ecco le foto dei danni che le raffiche di vento hanno provocato a diverse abitazioni della zona, e come si sono svegliati questa mattina alcuni cittadini. Gli scatti sono di un utente Facebook, Florica Ivanus: